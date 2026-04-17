Секретная операция Израиля в Ливане

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа раскрываются подробности военной операции спецподразделений, высадившихся на одной из возвышенностей Ливана, названной в отчете хребтом Кристофани, за считанные минуты до вступления в силу режима прекращения огня.

За несколько минут до вступления в силу перемирия между Израилем и Ливаном израильская армия провела операцию на юге Ливана, заняв новые позиции, пишут израильские СМИ.

По данным пресс-службы армии, израильские силы высадились в районе хребта Кристофани и закрепились на стратегической высоте, установив контроль над местностью.

Операция была утверждена начальником генштаба и проводилась под руководством командующего ВВС и командующего Северным командованием. В ЦАХАЛе подчеркнули, что действия носили точечный характер и были направлены на укрепление позиций перед вступлением в силу договоренностей.

Хребет Кристофани расположен примерно в 12 километрах к северу от израильского Хермона и считается важной стратегической точкой. С этой высоты открывается контроль над значительной частью юга Ливана, включая район Бекаа, а также участки, ведущие к ключевым транспортным маршрутам.

В ЦАХАЛе отметили, что район, где проведена операция, практически не имеет плотной гражданской застройки, что позволило минимизировать риски для мирного населения.