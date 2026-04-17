Трамп воюет не только с Ираном

«Такер — человек с низким IQ — его всегда легко победить, и он сильно переоценен!!!» — говорится в сообщении главы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский журналист Такер Карлсон переоценен и его легко победить». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Президент США добавил, что то же самое касается журналистки NBC Меган Келли и радиоведущего Алекса Джонса, которого ранее СМИ называли «праворадикальным».

В своем посте Трамп назвал журналистку Кэндис Оуэнс «совсем глупой и психически больной», а Джонса — «полностью поехавшим» и «банкротом». Он также допустил, что составит «список хороших, плохих и чем-то средних между ними» в движении MAGA.

Джонс в прошлую пятницу обещал «объявить Трампу войну», если президент США продолжит его оскорблять. В эфире своего шоу Infowars ведущий сказал, обращаясь к Трампу: «Скажи еще одно. Еще одно слово из твоего рта — и я покажу тебе, где раки зимуют». Он также добавил: «Я не ищу драки, но если ты ее хочешь — ты обратился по адресу».

The Insider отмечает, что новый пост Трампа — продолжение конфликта, который разразился на прошлой неделе. 9 апреля президент опубликовал в Truth Social пространный выпад против Карлсона, Келли, Оуэнс и Джонса. Он назвал их «тупыми людьми с низким IQ, психами и провокаторами», которые ведут «третьесортные подкасты» и пытаются примазаться к MAGA.

Конфликт Трампа с бывшими союзниками обострился из-за войны против Ирана. Карлсон в начале марта трижды приезжал в Белый дом, чтобы отговорить Трампа от ударов по Ирану, но его проигнорировали. После этого он назвал операцию «абсолютно отвратительной и злодейской», а войну — «войной Израиля, а не Соединенных Штатов». 12 апреля в интервью Би-би-си Карлсон назвал войну с Ираном «самой страшной ошибкой» какого-либо президента США за его жизнь, а самого Трампа — «рабом Израиля».

Келли в эфире шоу Пирса Моргана охарактеризовала соглашение о прекращении огня с Ираном как «похожее на капитуляцию» и «глупость с самого начала». Оуэнс называла администрацию Трампа «сатанинской» и призывала Конгресс «отстранить безумного короля Трампа». Джонс вместе со своим гостем, адвокатом Робертом Барнсом всерьез обсуждал в эфире отстранение Трампа от должности по 25-й поправке к Конституции США — на том основании, что президент «неспособен исполнять свои обязанности».