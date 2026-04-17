Россия взялась за крупнейшее месторождение марганца в Украине

По данным издания, предприятие получило лицензию на добычу полезных ископаемых в феврале 2026 года, а в апреле занялось геологоразведкой. Согласно ЕГРЮЛ, 25,1% компании принадлежит структуре «Ростеха» ООО «РТ-Развитие бизнеса».

Велико-Токмакское месторождение входит в топ-5 мировых месторождений марганца по объему запасов, которые составляют 1,7 млрд тонн. Оно больше самых крупных в России Усинского месторождения в Кемеровской области (127,7 млн тонн) и Порожинского в Красноярском крае (29,46 млн). В то же время промышленная добыча марганца в России идет только на одном месторождении в Башкортостане. Более 90% этого металла, использующегося для улучшения свойств стали, РФ закупает за рубежом.

В ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» указывали, что Велико-Токмакское месторождение способно обеспечить до 1,7 млн тонн марганца в год при потребности России в 1,3 млн тонн. По данным института, рядом с месторождением уже начата стройка горно-обогатительного комбината, на котором будут заняты 3 тыс. человек.

Содержание марганца в руде Велико-Токмакского месторождения «очень высокое» — более 25%, его запасов хватит на 100 лет разработки, говорит источник «Коммерсанта» в горнодобывающей отрасли.