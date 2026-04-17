Лидер турецкой оппозиции в гневе от заявления посла США

Лидер главной оппозиционной в Турции Республиканской народной партии Озгюр Озель призвал посла США в Анкаре Тома Баррака извиниться за восхваление монархии как наиболее успешной модели управления в регионе. Иначе Баррак «не должен занимать этот пост в Турции ни минуты больше», передает Halk TV.

По данным телеканала, посол США, принимающий участие в Анталийском дипломатическом форуме, сказал, что на Ближнем Востоке «уважают только силу», «в регионе успешно работают только монархии, демократия потерпела крах».

«Единственное, что сработало на Ближнем Востоке, — это сильные режимы: либо благожелательные монархии, либо структуры типа конституционной монархии», — сказал американский посол.

В ответ лидер турецкой оппозиции заявил, что «пока Том Баррак не отзовет свои слова и не извинится перед Турецкой Республикой и каждым, кто проживает в этой стране, он ни минуты более не должен исполнять свои обязанности на ее территории. С этой минуты Том Баррак с точки зрения турецкой демократии является персоной нон грата, мы объявляем его нежелательным человеком».

Том Баррак является послом в Турции и спецпредставителем президента США по Сирии.