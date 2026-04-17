Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

Горел атомный авианосец: пострадали моряки

17 апреля 2026, 23:56 789

На американском атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower, находящемся на судоверфи в Портсмуте в штате Вирджиния, произошел пожар, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов со ссылкой на представителя ВМС США.

По данным службы, пожар случился 14 апреля. О причинах пожара и месте его возникновения на борту авианосца не сообщается. В результате пожара пострадали три моряка, которым была оказана медицинская помощь.

Авианосец USS Dwight D. Eisenhower находится на верфи ВМС США в Портсмуте уже 16 месяцев, прибыв туда в январе прошлого года для проведения планового глубокого технического обслуживания после многомесячного пребывания в составе 5-го оперативного флота США на Ближнем Востоке.

Плановое техническое обслуживание включает в себя комплексные работы по модернизации силовых установок авианосца, обновлению жилых помещений экипажа и ремонту систем обеспечения палубной авиации, отмечали ранее в ВМС США.

USS Dwight D. Eisenhower — это атомный авианосец типа «Нимиц», второй в этой серии. Он был спущен на воду в 1977 году. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Водоизмещение корабля составляет 97 тыс. т, длина — 340 м, ширина — почти 77 м. Авиационная группа на нем состоит примерно из 90 самолетов. Стоимость авианосца на момент ввода в строй составила $679 млн, или $5,3 млрд на 2023 год с учетом инфляции.

ЭТО ВАЖНО

Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
17 апреля 2026, 13:25 4989
Лидер турецкой оппозиции в гневе от заявления посла США
Лидер турецкой оппозиции в гневе от заявления посла США
17 апреля 2026, 23:25 1315
Россия взялась за крупнейшее месторождение марганца в Украине
Россия взялась за крупнейшее месторождение марганца в Украине
17 апреля 2026, 23:05 1446
Секретная операция Израиля в Ливане
Секретная операция Израиля в Ливане
17 апреля 2026, 22:08 1585
В Иране раскритиковали заявление Аракчи
В Иране раскритиковали заявление Аракчи
17 апреля 2026, 21:59 2879
Мирный договор: Ереван заявил о совместной работе с Баку
Мирный договор: Ереван заявил о совместной работе с Баку обновлено 21:04
17 апреля 2026, 21:04 2986
Встреча Алиева и Эрдогана
Встреча Алиева и Эрдогана новые фото; обновлено 20:50
17 апреля 2026, 20:50 7574
Российский министр: Резервы экономики РФ «во многом исчерпаны»
Российский министр: Резервы экономики РФ «во многом исчерпаны»
17 апреля 2026, 20:48 3118
132 млн баррелей нефти заблокированы в Персидском заливе
132 млн баррелей нефти заблокированы в Персидском заливе
17 апреля 2026, 20:05 1367
Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца
Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца Вот такой чемпионат Европы в Тбилиси
17 апреля 2026, 19:35 5488
Трамп говорит. Иран опровергает
Трамп говорит. Иран опровергает обновлено 23:45
17 апреля 2026, 23:45 16181
