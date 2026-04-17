Горел атомный авианосец: пострадали моряки

По данным службы, пожар случился 14 апреля. О причинах пожара и месте его возникновения на борту авианосца не сообщается. В результате пожара пострадали три моряка, которым была оказана медицинская помощь.

На американском атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower, находящемся на судоверфи в Портсмуте в штате Вирджиния, произошел пожар, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов со ссылкой на представителя ВМС США.

Авианосец USS Dwight D. Eisenhower находится на верфи ВМС США в Портсмуте уже 16 месяцев, прибыв туда в январе прошлого года для проведения планового глубокого технического обслуживания после многомесячного пребывания в составе 5-го оперативного флота США на Ближнем Востоке.

Плановое техническое обслуживание включает в себя комплексные работы по модернизации силовых установок авианосца, обновлению жилых помещений экипажа и ремонту систем обеспечения палубной авиации, отмечали ранее в ВМС США.

USS Dwight D. Eisenhower — это атомный авианосец типа «Нимиц», второй в этой серии. Он был спущен на воду в 1977 году. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Водоизмещение корабля составляет 97 тыс. т, длина — 340 м, ширина — почти 77 м. Авиационная группа на нем состоит примерно из 90 самолетов. Стоимость авианосца на момент ввода в строй составила $679 млн, или $5,3 млрд на 2023 год с учетом инфляции.