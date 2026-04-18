Санкции против командиров проиранских группировок

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении семи членов действующих на территории Ирака вооруженных формирований, связанных с Ираном. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Власти США утверждают, что боевики этих вооруженных формирований «планировали и осуществляли атаки, направленные против американских военных, объектов и интересов в Ираке». США классифицируют перечисленные организации как террористические.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не позволит «террористическим группировкам, поддерживаемым Ираном, угрожать жизни и интересам американцев», предупредив, что те, кто способствует такой деятельности, будут привлечены к ответственности.