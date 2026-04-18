Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

Эхо войны: Европа готовится к нехватке авиакеросина

00:34 70

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) в пятницу, 17 апреля, предупредила, что из-за дефицита авиакеросина, вызванного войной США и Израиля против Ирана, в Европе с конца мая возможны первые отмены рейсов.

Глава ассоциации Уилли Уолш указал на ситуацию в Азии, где отмены рейсов из-за нехватки керосина уже происходят. Азия значительно сильнее, чем Европа, зависит от поставок авиатоплива из стран Персидского залива.

Deutsche Welle передает, что Федеральное объединение немецкой авиационной отрасли (BDL) потребовало «незамедлительных мер, предпочтительно скоординированных на уровне ЕС». По его оценке, нехватка керосина «на первом этапе» приведет к временной приостановке менее загруженных коротких маршрутов и ускоренному выводу из эксплуатации старых воздушных судов с высоким расходом топлива. Ограничение авиасообщения нанесет немецкой и европейской экономике «значительный ущерб», подчеркнул BDL. «Летний туристический сезон не за горами, и в разгар туристического и делового сезона экосистема туризма зависит от авиасообщения», - указали в BDL.

Министр экономики ФРГ Катtрина Райхе накануне заверила, что в Германии «нет дефицита керосина»: страна, по ее словам, производит топливо на собственных нефтеперерабатывающих заводах и не зависит исключительно от импорта. Она также упомянула о возможном высвобождении государственных резервов авиатоплива.

BDL, представляющий аэропорты и авиакомпании, расценивает ситуацию явно серьезнее. Он потребовал, чтобы нефтяная промышленность и операторы топливных хранилищ «срочно» сообщили об имеющихся объемах керосина, а правительство ФРГ «незамедлительно» запросило данные об остатках.

BDL призвал правительство «в срочном порядке» добиваться в Брюсселе стабильного снабжения авиатопливом и предложил ряд «краткосрочных мер»: высвобождение национальных и европейских резервов керосина, допуск категории авиатоплива Jet-A в дополнение к европейскому стандарту Jet-A1 - это расширило бы возможности импорта из США, где Jet-A широко применяется, - а также краткосрочное выделение прав транзита через систему трубопроводов НАТО и Центральноевропейскую трубопроводную систему (Central Europe Pipeline System) для улучшения снабжения аэропортов Франкфурта-на-Майне, Кельна/Бонна, Мюнхена и Цюриха.

Война против Ирана вызвала резкий скачок цен на авиакеросин - более значительный, чем на сырую нефть. На всех континентах многие авиакомпании повысили тарифы и приостановили рейсы по соображениям безопасности или рентабельности. Дополнительный фактор риска - собственные потребности стран Персидского залива: когда там в полном объеме возобновится авиасообщение, они будут удерживать для внутреннего потребления больше топлива, предназначавшегося ранее для экспорта, что еще больше сократит предложение на мировом рынке.

