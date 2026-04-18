Бесконечная блокада иранских портов?

Американские силы в полной мере обеспечивают морскую блокаду иранских портов и могут поддерживать ее «столько, сколько потребуется», сказал глава Центрального командования США Брэд Купер в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«Мы следим за каждым иранским судном в каждом порту, и точка», — сказал Купер.

Он добавил, что с момента введения блокады в понедельник 19 судов пытались ее нарушить, но развернулись после предупреждений США. «Ни одному кораблю не удавалось и не удастся избежать столкновения с силами США», — сказал Купер.