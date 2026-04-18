Нетаньяху «в шоке» от заявлений Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его команда узнали о последних заявлениях президента США Дональда Трампа из СМИ и были застигнуты врасплох.

Израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения, подчеркнув, что комментарий Трампа о том, что он «запретил» Израилю бомбить Ливан и пообещал разобраться с «Хезболлой», противоречит тексту соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, опубликованному Госдепом в четверг.

После запроса Axios американский чиновник разъяснил слова президента: «Соглашение о прекращении огня четко гласит, что Израиль не будет проводить наступательных операций, но сохраняет за собой право на самооборону против угроз».