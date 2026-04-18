«Хорошие новости» для Сербии из США

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерство финансов США продлило лицензию на работу компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») сразу на 60 дней, до 16 июня. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Мы получили хорошие новости из США о том, что лицензия на деятельность компании NIS продлена на 60 дней, что имеет большое значение для более стабильного планирования закупок нефти, надежной работы Панчевского нефтеперерабатывающего завода и обеспечения надежных поставок нефтепродуктов в страну. Данное продление является позитивным сигналом прогресса в переговорах о передаче прав собственности между венгерской компанией MOL и российской «Газпромнефтью», - приводит слова главы сербского Минэнерго агентство Танюг.

«Газпром» и венгерский концерн MOL 19 января объявили о подписании соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской NIS. Сербские власти анонсировали увеличение своей доли в компании на 5%, что позволит Белграду влиять на некоторые решения собрания акционеров.

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером «Газпромнефтью». После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября 2025 года, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии.