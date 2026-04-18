Женщины Ирана вышли на улицы Тегерана

В пятницу в центре Тегерана тысячи женщин и девушек приняли участие в митинге «Дочери, преданные Ирану».

По сообщению иранского государственного телеканала Press TV, они «присягали на верность новому лидеру исламской революции и выражали готовность защищать страну».

На видеороликах и фото, показанных иранскими государственными СМИ, можно увидеть женщин с оружием в руках, несущих флаги и скандирующих антиамериканские лозунги.

CNN отмечает, что акции в поддержку властей по всему Ирану стали почти ежедневным явлением после того, как 28 февраля в результате совместных ударов США и Израиля был убит Али Хаменеи, правивший Ираном в качестве верховного лидера почти четыре десятилетия.