Крупнейший в мире авианосец на Ближнем Востоке

Крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford снова вошел в воды Ближнего Востока, сообщили Associated Press два официальных представителя Министерства обороны США.

Корабль, ранее действовавший в Восточном Средиземноморье, прошел через Суэцкий канал в сопровождении эсминцев USS Mahan и USS Winston S. Churchill и в настоящее время находится в Красном море.

Gerald Ford возвращается в Красное море после более чем месяца пребывания в Средиземном море из-за крупного пожара в прачечной, который вынудил корабль вернуться в порт для ремонта и оставил 600 моряков без спальных мест.

Прибытие USS Gerald R. Ford делает его вторым авианосцем в регионе в дополнение к USS Abraham Lincoln в Аравийском море. USS George H. W. Bush также направляется в регион и в настоящее время находится у берегов Южной Африки, сообщил представитель Пентагона.