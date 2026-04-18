Снова Россия бьет по Запорожью

В ночь на 18 апреля россияне атаковали беспилотниками жилые районы Запорожья, сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам Федорова, в результате ударов повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили. На местах попаданий возникли пожары, которые уже локализованы. Известно об одном раненом мужчине. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

За минувшие сутки Россия выпустила по Украине сотни ракет и дронов. Зафиксировано попадание в 26 населенных пунктах. Есть погибшие и раненые в нескольких городах, наибольшим разрушениям подверглись Киев, Днепр и Одесса. По данным Воздушных сил ВСУ, особенностью этого обстрела стало массовое использование баллистических ракет: 19 ракет «Искандер-М»/С-400 были запущены по четырем регионам.