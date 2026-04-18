Почему «Сабах» высмеивает успехи «Карабаха»?

Сегодня в 28-м туре азербайджанской футбольной Премьер-лиги состоится матч между чемпионом и лидером - «Карабахом» и «Сабахом». Преимущество бакинского клуба велико - «Сабах» опережает агдамцев на 10 очков. И хотя у команды Гурбана Гурбанова есть игра в запасе, уже мало кто сомневается, что именно «Сабах» станет чемпионом. Впрочем, сегодняшняя игра в любом случае будет сверхпринципиальной.

В этом сезоне «Карабах» еще не выигрывал у «Сабаха»: поражение (1:2) и ничья (3:3) в чемпионате, а также ничейный результат (2:2) в Кубке. 21 апреля команды встретятся вновь - в ответном кубковом полуфинале. Победами в двух предстоящих играх «Карабах» серьезно подсластит горькую пилюлю практически упущенного чемпионства. Сегодня команды сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. 3 апреля на главной футбольной арене Азербайджана состоялся первый полуфинал Кубка страны между «Карабахом» и «Сабахом». Эта игра по посещаемости побила рекорд последних десяти лет. На матче побывала 21 тысяча зрителей. Конечно, сыграла свою роль заслуживающая самых лестных слов акция «Карабаха». Клуб объявил, что вход на стадион будет бесплатным для представительниц прекрасного пола и детей младше 15 лет, которые пришли со взрослым.

Кампания была настолько успешной, что клуб решил ее повторить. На сегодняшнюю игру бесплатно будет допускаться не только женский пол, но и все, кто придут на матч в майках «Карабаха». К сожалению, до и после той самой игры с рекордной посещаемостью не обошлось без издевок со стороны «Сабаха». Клуб выпустил ролик, в котором решил уколоть «Карабах» за то, что билеты были бесплатными якобы только для болельщиц агдамского клуба.

Это видео с символом «Сабаха» совой и символом «Карабаха» конем много обсуждалось. На самом деле никто не мешал зрительницам, которые симпатизируют «Сабаху», получить свой бесплатный билет на рандомное место на трибунах. Ведь в кассах у желающих посетить матч не спрашивали, за кого они болеют. Но претензия «Сабаха» заключалась в том, что не были бесплатными билеты на места в гостевой сектор. Странное недовольство. То есть фактически «Сабах» хотел, чтобы его болельщики сидели на трибунах компактно, рядом друг с другом, но при этом еще и не платили за это.