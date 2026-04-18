Ливан «больше не пешка» и «впервые за полвека» ведет переговоры

Президент Ливана Джозеф Аун выступил с обращением к нации, чтобы прояснить ситуацию по поводу вступившего в силу перемирия с Израилем.

«Мы стоим перед новым этапом перехода от работы над прекращением огня к работе над постоянными соглашениями, которые сохранят права нашего народа, единство нашей земли и суверенитет нашей нации», - сказал президент Ливана.

По его словам, власти страны «впервые за полвека вернули Ливану право принимать решения» и самостоятельно вести переговоры: «Сегодня мы ведем переговоры сами за себя… мы больше не пешка в чьей-либо игре и не арена для чужих войн - и больше никогда ею не будем»

По его словам, переговорный процесс не должен восприниматься как уступка: «Это не слабость и не отступление. Переговоры не означают отказ от прав, принципов или суверенитета».

Аун обозначил задачи, которых, по его словам, Ливан намерен добиться в рамках будущих договоренностей: прекращение израильских военных действий; вывод израильских войск с территории страны; установление полного суверенитета Ливана; возвращение пленных; возвращение перемещенных лиц в свои дома.

«Не будет никакого соглашения, которое ущемит наши национальные права или достоинство нашего народа», - заявил Аун.

В его речи прозвучал и жесткий сигнал внутренним силам, прежде всего проиранской группировке «Хезболла», которая традиционно выступает против переговоров с Израилем. Аун призвал прекратить действия, ставящие под угрозу страну: «Тем, кто играет судьбой Ливана и жизнями ливанцев, - хватит. Проект независимого государства - самый сильный и безопасный для всех».

В завершение Аун обозначил свою личную позицию, подчеркнув готовность нести ответственность за выбранный курс: «Между самоубийством и процветанием - я выбираю процветание. У меня одна миссия: спасти государство и его народ».

В ночь на 17 апреля вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Оно было достигнуто при посредничестве США после нескольких недель боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой».