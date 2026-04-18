«Дипломатический прорыв»: американский десант на Кубе

Представители Госдепартамента 10 апреля посетили Гавану для встреч с кубинскими функционерами, в том числе с внуком лидера кубинской революции Рауля Кастро, Раулем Родригесом Кастро. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, представители США «призывали к демократическим и экономическим свободам» на острове, заявляя, что у властей республики есть «лишь небольшое окно возможностей для проведения реформ при поддержке США прежде, чем обстоятельства необратимо ухудшатся». В обмен, по данным портала, американские представители предлагали помощь в устранении торгово-экономического эмбарго, а также обеспечение острову доступа к системе спутниковой связи Starlink.