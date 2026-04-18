«Дипломатический прорыв»: американский десант на Кубе

Представители Госдепартамента 10 апреля посетили Гавану для встреч с кубинскими функционерами, в том числе с внуком лидера кубинской революции Рауля Кастро, Раулем Родригесом Кастро. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.
По их данным, представители США «призывали к демократическим и экономическим свободам» на острове, заявляя, что у властей республики есть «лишь небольшое окно возможностей для проведения реформ при поддержке США прежде, чем обстоятельства необратимо ухудшатся». В обмен, по данным портала, американские представители предлагали помощь в устранении торгово-экономического эмбарго, а также обеспечение острову доступа к системе спутниковой связи Starlink.
Представители Госдепа также «выразили обеспокоенность работой иностранной разведки, военных, а также террористических группировок, действующих с разрешения кубинского правительства на расстоянии менее 100 миль (160 км) от территории (США)».
Согласно оценке портала, визит американской делегации «в прошлую пятницу сам по себе стал дипломатическим прорывом, поскольку американский правительственный самолет приземлился (на острове) впервые за 10 лет после визита (бывшего президента США Барака) Обамы».
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что на прошлой неделе внук бывшего кубинского лидера Рауля Кастро обратился к богатому гаванскому предпринимателю с просьбой доставить секретное письмо лично президенту США Дональду Трампу в обход привычных дипломатических каналов. В послании Трампу предлагались экономические и инвестиционные соглашения, а также смягчение санкций. Также в письме содержалось предупреждение о том, что кубинский режим готовится к вторжению США, добавил американский чиновник.