Угрожают главе МИД Ирана

Иранский депутат Мортеза Махмуди заявил, что министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи грозит импичмент из-за его высказываний в социальных сетях. Он обвинил Аракчи в неоднократных «несвоевременных» заявлениях в сложный период военного времени.

В своем посте в соцсети X Махмуди написал, что «если бы не война, Аракчи отправился бы в отставку за свое сообщение в Twitter».

По его словам, это не первый случай, когда министр иностранных дел делает «странные и несвоевременные заявления» в критические моменты. Он добавил, что подобные высказывания влияют на мировые рынки нефти и энергоносителей.