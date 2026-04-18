Трамп: Скоро новый рассвет, Си очень рад...

«Очень скоро» наступит «новый рассвет для Кубы», и США помогут этому случиться, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«70 лет ожидания: это станет новым рассветом для Кубы. Мы собираемся помочь им с Кубой. А теперь посмотрите, что произойдет», - сказал Трамп.

Президент США также выразил мнение, что лидер Китая Си Цзиньпин «очень рад» открытию Ормузского пролива: «Председатель Си очень рад тому, что Ормузский пролив открыт или стремительно открывается. Наша встреча в Китае будет особенной и потенциально Исторической. Я с нетерпением жду встречи с председателем Си — многое будет достигнуто!» - написал Трамп в соцсети Truth Social.