Иранские танкеры обходят блокаду

Индия продолжает наращивать закупки иранской нефти, несмотря на объявленную морскую блокаду. По данным мониторингового сервиса TankerTrackers, иранский супертанкер «Дорна» появился в системе автоматической идентификации (AIS) у южного побережья Индии.

Судно, которое «исчезло» с радаров за несколько часов до начала блокады, должно доставить около двух миллионов баррелей сырой нефти на местный НПЗ.

Это уже третья крупная поставка, полученная Нью-Дели от Тегерана за последнюю неделю. Таким образом, совокупный объем нефти, закупленной Индией у Ирана в обход ограничений, достиг 6 миллионов баррелей. Эксперты отмечают, что успешный проход супертанкера через зону блокады ставит под вопрос эффективность мер по изоляции иранского экспорта.

Ранее командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) официально объявило о введении новых правил судоходства в стратегически важном Ормузском проливе. Согласно заявлению, контроль над регионом перешел в фазу «нового порядка», обусловленного текущими военно-политическими договоренностями.