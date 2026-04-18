Иран открывает небо

В Иране началось постепенное восстановление авиасообщения после периода ограничений. Представитель Организации гражданской авиации Ирана сообщил, что с сегодняшнего дня часть восточного воздушного пространства страны официально открыта.
Согласно заявлению ведомства, аэропорты в восточных регионах Ирана возобновили работу в штатном режиме, и возможность выполнения полетов из них полностью обеспечена.
В течение последних десяти дней иранское небо фактически было разделено на закрытые зоны. В первую очередь полеты были прекращены в западных и центральных провинциях, а также в районе Тегерана. Иностранные авиакомпании, включая крупнейших перевозчиков из ОАЭ, Турции и стран Европы, меняли маршруты, обходя территорию Ирана через воздушное пространство Ирака или стран Центральной Азии.