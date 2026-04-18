Трамп может начать сбрасывать бомбы

Президент США Дональд Трамп заявил, что если соглашение с Ираном не будет достигнуто до среды, американской армии, возможно, придется снова начать бомбардировки.

«Не знаю. Возможно, я не продлю его, но блокада продолжится. Итак, у вас есть блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать сбрасывать бомбы», - сказал президент США.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с важным уточнением относительно режима судоходства в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что недавнее решение об открытии пролива не является «новой уступкой», а представляет собой строгое выполнение условий временного перемирия, достигнутого 8 апреля.

Багаи пояснил, что статус навигации в проливе определяется не только дипломатическим ведомством, а является «консолидированной позицией высшего руководства страны».

«Решение о судоходстве в Ормузском проливе — это не просто инициатива МИД. Это решение всей Исламской Республики Иран, принятое в рамках национальной системы управления и в соответствии с обязательствами, объявленными 8 апреля. Если противоположная сторона нарушит свои обещания, Иран незамедлительно примет необходимые контрмеры», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.