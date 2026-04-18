Европа готовится воевать без США

Евросоюз проведет учения по отработке механизма взаимопомощи в случае нападения на одно из государств-членов объединения, что позволит действовать без участия США. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Эти усилия подчеркивают реакцию Европы на разрыв трансатлантических связей после угроз Дональда Трампа выйти из НАТО», - сказано в материале.

Известно, что симуляции будут имитировать процесс принятия решений на случай, если одна из стран ЕС запросит у партнеров военную поддержку. Первый этап состоится среди послов стран ЕС в Брюсселе, а затем вопрос поднимут на встрече министров обороны на Кипре в мае.

Кроме того, тема включена в повестку неформального саммита лидеров ЕС на Кипре, который состоится на следующей неделе. Bloomberg отмечает, что инициативу обсуждают на фоне напряженности в отношениях с США и дискуссий о роли Вашингтона в безопасности ЕС.

По информации газеты The Wall Street Journal, Европа и Канада обсуждают создание «европейского НАТО» на фоне угроз американского президента Дональда Трампа выйти из альянса. Со слов источников, работа пока ведется неофициально. В переговорах также задействованы Британия, Франция, Польша и скандинавские страны.