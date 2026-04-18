Чемпионат Европы: Зелим Цкаев в полуфинале против грузина

Зелим Цкаев (81 кг) показал Омару Раджабли, как надо было бороться с сербом Гружичичем.
Еще одна уверенная победа Цкаева, который вышел в полуфинал. Там его соперником будет грузин Тато Григалашвили.
*** 12:33
Судаба Агаева в 1/8 финала уступила венгерке Софи Озбаш и завершила выступление на чемпионате Европы.
*** 12:31
Омар Раджабли (81 кг) в 1/8 финала проиграл Василие Гружичичу из Сербии. Именно с Гружичичем в четвертьфинале встретится Зелим Цкаев.
*** 12:14
Зелим Цкаев в 1/8 финала одержал блестящую победу «иппоном» над Георгием Грамматиковым из Болгарии.
*** 12:04
Мурад Фатиев в 1/16 финала проиграл румыну Алексу Крету и завершил выступление.
*** 11:52
В третий день чемпионата Европы в Тбилиси на татами выйдут четыре дзюдоиста из Азербайджана.
В весовой категории до 81 кг Зелим Цкаев стартовал в 1/16 финала с победы над Наче Херковичем из Словении. Его следующим соперником будет Георгий Грамматиков из Болгарии.
В этом же весе Омар Раджабли выиграл в 1/16 финала у россиянина Абдул-Керима Тасуева. Следующий соперник - Василие Гружичич из Сербии.
Мурад Фатиев (90 кг) встретится в 1/16 финала с Алексом Кретом из Румынии.
В женской весовой категории до 70 кг Судаба Агаева выиграла уже две схватки. В 1/32 финала она оказалась сильнее израильтянки Майи Гошен, а в 1/16 финала - британки Келли Петерсен Поллард. Следующая соперница - Софи Озбаш из Венгрии.
Напомним, в первые два дня азербайджанские спортсмены завоевали три медали. Хидаят Гейдаров (73 кг) стал серебряным призером, а Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) - бронзовыми.
Завтра, в заключительный день чемпионата, на татами выйдут олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг), Кенан Насибов (свыше 100 кг) и Мадина Кайсинова (свыше 78 кг).