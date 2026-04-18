Чемпионат Европы: Зелим Цкаев в полуфинале против грузина

Зелим Цкаев (81 кг) показал Омару Раджабли, как надо было бороться с сербом Гружичичем.

Еще одна уверенная победа Цкаева, который вышел в полуфинал. Там его соперником будет грузин Тато Григалашвили.

*** 12:33

Судаба Агаева в 1/8 финала уступила венгерке Софи Озбаш и завершила выступление на чемпионате Европы.

*** 12:31



Омар Раджабли (81 кг) в 1/8 финала проиграл Василие Гружичичу из Сербии. Именно с Гружичичем в четвертьфинале встретится Зелим Цкаев.

*** 12:14



Зелим Цкаев в 1/8 финала одержал блестящую победу «иппоном» над Георгием Грамматиковым из Болгарии.

*** 12:04

Мурад Фатиев в 1/16 финала проиграл румыну Алексу Крету и завершил выступление.

*** 11:52



В третий день чемпионата Европы в Тбилиси на татами выйдут четыре дзюдоиста из Азербайджана.

В весовой категории до 81 кг Зелим Цкаев стартовал в 1/16 финала с победы над Наче Херковичем из Словении. Его следующим соперником будет Георгий Грамматиков из Болгарии.

В этом же весе Омар Раджабли выиграл в 1/16 финала у россиянина Абдул-Керима Тасуева. Следующий соперник - Василие Гружичич из Сербии.