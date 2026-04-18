Пашинян о личных договоренностях с Эрдоганом

«Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) могут начать летать и в Гюмри вслед за Ереваном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге. По его словам, запуск рейсов Turkish Airlines в Ереван стал возможен после его личных договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае.

Что касается развития отношений с Баку и Анкарой, то, по мнению Пашиняна, давно настало время включить контакты с турецкими и азербайджанскими представителями в рабочую повестку.

Также армянский премьер выразил надежду, что либерализация визового режима с ЕС будет достигнута в возможно короткие сроки.

«Армения - сегодня единственная страна, с которой ведутся такие переговоры. Я надеюсь, что мы по возможности быстро зафиксируем результат», - сказал Пашинян.

Глава правительства отметил, что так называемая «трехглавая партия войны», связанная с Самвелом Карапетяном, Робертом Кочаряном и Гагиком Царукяном, не сможет пройти в парламент по итогам июньских выборов.

Пашинян также резко раскритиковал оппозицию, заявив, что представители этой группы позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес граждан, при этом рассчитывая на победу на выборах.