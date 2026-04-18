Пашинян о новом маршруте с Азербайджаном

У Армении сформировался новый маршрут из Китая – железнодорожная связь через Центральную Азию, Россию, Азербайджан и Грузию. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

По его словам, дефицита товаров в Армении нет и не ожидается благодаря альтернативным торговым маршрутам. В то же время Ереван, независимо от ситуации, придает сообщению с Ираном особую важность, считая его стратегическим, заявил Пашинян.

Премьер сообщил, что Армения готова приступить к реализации проекта TRIPP после урегулирования ситуации в Иране. Он выразил удовлетворение тем, что «две дружественные для Армении страны демонстрируют положительную динамику в переговорах».