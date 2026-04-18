МЧС рассказало, как спастись от ветра, ливней и молний

12:42 347

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в отдельных районах ожидаются интенсивные дожди, кратковременные сели на некоторых горных реках, грозы и периодическое усиление ветра.

Учитывая вышеизложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о соответствующих правилах безопасности.

Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под столбами ЛЭП и проводами, а также под высокими деревьями.

Кроме того, принимая во внимание сложности, которые создает сильный ветер при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Также пользователям маломерных судов необходимо учитывать, что выход в море в такую погоду запрещен.

В то же время для защиты от селей и паводков, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется избегать опасных зон, а при возникновении подобной угрозы — немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Для защиты от опасностей, связанных с молнией, необходимо:

  • отключить электроприборы от сети;
  • не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.);
  • находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам;
  • не укрываться под высокими деревьями, выбирая для этой цели относительно низменные места;
  • находясь в автомобиле — остановиться, поднять стекла и переждать грозу.
