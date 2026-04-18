Россия срочно собирает резервистов

Россия вынуждена формировать новые военные подразделения для защиты своих стратегических нефтяных портов от атак беспилотников. Власти Ленинградской области объявили срочный набор резервистов для обороны терминалов Усть-Луга и Приморск, пишет Independent.

Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что новые подразделения будут развернуты «на территории предприятий и критически важной инфраструктуры». Он избегает упоминаний об Украине, однако заявил, что на совещании федеральных и силовых структур было «решено, что защита неба над Ленинградской областью от атак дронов должна быть усилена».

Количество украинских атак на российскую инфраструктуру выросло вдвое. За март перехвачено 11 211 украинских беспилотников, утверждают пропагандисты РФ. В феврале этот показатель был значительно меньше.

Резервистам предлагают подписать контракт на срок от двух месяцев до нескольких лет, и главной их задачей будет «выявление и уничтожение воздушных целей над портами». Однако любой контракт с МО РФ автоматически продлевается до момента окончания так называемой «частичной мобилизации», которую Кремль так и не отменил.