Пашинян: Если народ решит, что я должен быть расстрелян...

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет со своего поста, когда так решит армянский народ.

«Когда народ Республики Армения решит, что я должен уйти, я уйду. Я никогда не связывал это с выборами. Я стал премьером через революцию, всегда признавал и признаю право народа Армении на революцию. Если народ решит, что я должен быть расстрелян, я покорно встану к стенке», - сказал глава правительства.

По словам Пашиняна, если бы большинство граждан не захотело, чтобы он был премьер-министром, то он им не стал бы.

Премьер также заявил о военно-техническом сотрудничестве с Россией:

«У нас было и есть военно-техническое сотрудничество с Россией, которое в какой-то момент было прервано или значительно сократилось. И у нас есть соглашение о выполнении ранее достигнутых договоренностей».