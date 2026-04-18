Теперь и Китай захотел иранский уран

Китай выразил готовность принять на хранение или переработать запасы иранского обогащенного урана в рамках усилий по дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с позицией Пекина.

По данным источника, речь идет о передаче КНР около 440 кг высокообогащенного урана. Пекин рассматривает возможность либо физического вывоза материала на свою территорию для хранения, либо проведение процедуры downblending - снижения степени обогащения до уровней, пригодных для использования в гражданской энергетике.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал транспортировать около 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию как часть возможного соглашения о прекращении войны. Вашингтон отклонил это предложение.