Колумбия угрожает Трампу восстанием

В Латинской Америке начнется «антиамериканское восстание», если США не пересмотрят свою политику в регионе. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро на саммите латиноамериканских стран в Барселоне. На встрече также присутствовали лидеры Испании, Бразилии и Мексики.

По его словам, «атака на Каракас и похищение Николаса Мадуро преследовали цель запугать других латиноамериканских лидеров». Но, по мнению Петро, это может дать обратный эффект.

«Это система, подобная той, что существовала у испанского короля несколько веков назад. И какова была реакция Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», - заявил Петро.

Петро в молодости был членом левой партизанской организации М-19 и ранее открыто конфликтовал с Трампом, чья администрация ввела против президента Колумбии санкции из-за его предполагаемых связей с наркоторговлей.