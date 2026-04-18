Пашинян: У меня есть список этих людей

Правоохранительные органы Армении располагают довольно большим списком лиц, которые, согласно полученным данным, действуют в интересах других стран. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, если эти люди все еще находятся на свободе, это означает, что «они еще не перешли черту, за которой начинается шпионаж, но действуют в рамках этой логики».

«Есть люди, которые очень близки к этой черте, ходят по краю. Когда они переступят черту, будет ответная реакция. У меня есть список этих людей с именами и фамилиями, контактами. Я говорю прежде всего о политических деятелях», - отметил Пашинян.