У России «назрел разговор» с США

Между Россией и США «назрел разговор» о перспективах экономических отношений. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на панельной дискуссии в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума.

«Задача энергетического доминирования (США), она поставлена. Считаю, у нас назрел, наверное, такой разговор о том, как видят американцы будущее наших экономических отношений», - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что у РФ и США при администрации президента США Дональда Трампа сохраняется «очень много разногласий».