Гибель французского унтер-офицера в Ливане. Макрон требует разобраться

Старший сержант Флориан Монторио из 17-го парашютно-десантного инженерного полка французской армии погиб сегодня утром на юге Ливана во время нападения на миротворческую миссию ООН (Временные силы ООН в Ливане). Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Трое его сослуживцев получили ранения и были эвакуированы. Нация склоняется с уважением и выражает поддержку семьям наших солдат и всем военнослужащим, задействованным в обеспечении мира в Ливане.

Все указывает на то, что ответственность за эту атаку несет «Хезболла». Франция требует от ливанских властей немедленно задержать виновных и взять на себя ответственность совместно с Временными силами ООН в Ливане», - заявил Макрон.