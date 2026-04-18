Гибель французского унтер-офицера в Ливане. Макрон требует разобраться

Старший сержант Флориан Монторио из 17-го парашютно-десантного инженерного полка французской армии погиб сегодня утром на юге Ливана во время нападения на миротворческую миссию ООН (Временные силы ООН в Ливане). Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Трое его сослуживцев получили ранения и были эвакуированы. Нация склоняется с уважением и выражает поддержку семьям наших солдат и всем военнослужащим, задействованным в обеспечении мира в Ливане.
Все указывает на то, что ответственность за эту атаку несет «Хезболла». Франция требует от ливанских властей немедленно задержать виновных и взять на себя ответственность совместно с Временными силами ООН в Ливане», - заявил Макрон.
*** 16:00
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по югу Ливана, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня. В командовании заявили, что атаки были предприняты для устранения «непосредственной угрозы» со стороны вооруженных групп, которые нарушили договоренности и приблизились к израильским позициям.
В ходе операции были задействованы военно-воздушные силы, артиллерия и наземные подразделения. В ЦАХАЛе подчеркнули, что режим прекращения огня не ограничивает право армии на самооборону, и израильские силы продолжат зачистку подконтрольных территорий от любой террористической инфраструктуры.