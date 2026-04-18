Горькое послевкусие войны с Ираном

С конца февраля мировой рынок лишился более 500 млн баррелей нефти, что стало крупнейшим энергетическим сбоем в истории. Аналитики Wood Mackenzie сравнивают эти потери с десятинедельной остановкой мировых авиаперелетов или пятидневным отсутствием поставок нефти для всей глобальной экономики.

По оценкам Reuters, этого объема хватило бы на месяц обеспечения нефтью США или Европы, а международное судоходство могло бы работать на нем четыре месяца.

Особенно сильно пострадал Персидский залив: в марте добыча там упала на 8 млн баррелей в сутки, что эквивалентно производству компаний ExxonMobil и Chevron вместе взятых. Экспорт авиакеросина из региона сократился почти в пять раз — потерянного топлива хватило бы на 20 000 рейсов между Лондоном и Нью-Йорком. Эксперты полагают, что на восстановление после такого масштабного кризиса уйдут годы.