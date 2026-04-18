Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны...
Новость дня
Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны...

Как боевики ХАМАС насилуют палестинок

16:47 1217

Женщины в секторе Газа сталкиваются с систематическим сексуальным насилием и эксплуатацией со стороны боевиков ХАМАСа и членов его силовых структур. В условиях острого дефицита ресурсов представители группировки, контролирующие распределение гуманитарной помощи, принуждают наиболее уязвимых жительниц сектора к сексу, превращая доступ к продовольствию в инструмент личного и политического давления.

Правозащитные организации в Газе сообщили Daily Mail, что около 60 тысяч женщин находятся в уязвимом положении; отчеты также указывают на рост числа детских браков и беременностей. Daily Mail получила редкие видеосвидетельства, снятые Jusoor News внутри сектора, где подобные высказывания сопряжены с огромным риском.

Одним из самых шокирующих примеров стала история 32-летней вдовы, чей муж погиб в начале войны. Оставшись одна с четырьмя детьми, она обратилась в местный центр распределения помощи, где боевик ХАМАСа предложил ей «особую поддержку» в обмен на интимную связь.

В другом свидетельстве, переданном жителем Газы (личность которого не разглашается в целях его безопасности), описывается, как он обнаружил вдову, которую группа боевиков ХАМАСа насиловала в одной из временных палаток.

Ситуация усугубляется тем, что ХАМАС насаждает в секторе атмосферу страха и жестких социальных табу. Женщины, ставшие жертвами боевиков, вынуждены молчать, так как в консервативном обществе Газы признание в подобном опыте может привести к «убийству чести» со стороны родственников. Пользуясь этой безнаказанностью, боевики продолжают использовать голод как оружие для сексуального порабощения мирного населения.

Правозащитники подчеркивают, что данные случаи демонстрируют глубокий моральный упадок внутри структур ХАМАСа, где рядовые члены и командиры превратились в «хищников», наживающихся на страданиях собственного народа.

Министр армии США в восторге от ВСУ
Министр армии США в восторге от ВСУ
Турция обсуждает с Европой будущее без США
Турция обсуждает с Европой будущее без США обновлено 17:12
Как боевики ХАМАС насилуют палестинок
Как боевики ХАМАС насилуют палестинок
Горькое послевкусие войны с Ираном
Горькое послевкусие войны с Ираном
Зелим Цкаев второй год подряд стал призером чемпионата Европы
Зелим Цкаев второй год подряд стал призером чемпионата Европы обновлено 16:08
Гибель французского унтер-офицера в Ливане. Макрон требует разобраться
Гибель французского унтер-офицера в Ливане. Макрон требует разобраться обновлено 16:32
Украина достала российские корабли в Крыму
Украина достала российские корабли в Крыму обновлено 15:39; видео
Иран стреляет по кораблям
Иран стреляет по кораблям обновлено 16:56
Колумбия угрожает Трампу восстанием
Колумбия угрожает Трампу восстанием
Теперь и Китай захотел иранский уран
Теперь и Китай захотел иранский уран
Пашинян: Теперь эти люди говорят о захвате Карабаха...
Пашинян: Теперь эти люди говорят о захвате Карабаха... обновлено 13:50
Министр армии США в восторге от ВСУ
Министр армии США в восторге от ВСУ
Турция обсуждает с Европой будущее без США
Турция обсуждает с Европой будущее без США обновлено 17:12
Как боевики ХАМАС насилуют палестинок
Как боевики ХАМАС насилуют палестинок
Горькое послевкусие войны с Ираном
Горькое послевкусие войны с Ираном
Зелим Цкаев второй год подряд стал призером чемпионата Европы
Зелим Цкаев второй год подряд стал призером чемпионата Европы обновлено 16:08
Гибель французского унтер-офицера в Ливане. Макрон требует разобраться
Гибель французского унтер-офицера в Ливане. Макрон требует разобраться обновлено 16:32
Украина достала российские корабли в Крыму
Украина достала российские корабли в Крыму обновлено 15:39; видео
Иран стреляет по кораблям
Иран стреляет по кораблям обновлено 16:56
Колумбия угрожает Трампу восстанием
Колумбия угрожает Трампу восстанием
Теперь и Китай захотел иранский уран
Теперь и Китай захотел иранский уран
Пашинян: Теперь эти люди говорят о захвате Карабаха...
Пашинян: Теперь эти люди говорят о захвате Карабаха... обновлено 13:50
