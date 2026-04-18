Женщины в секторе Газа сталкиваются с систематическим сексуальным насилием и эксплуатацией со стороны боевиков ХАМАСа и членов его силовых структур. В условиях острого дефицита ресурсов представители группировки, контролирующие распределение гуманитарной помощи, принуждают наиболее уязвимых жительниц сектора к сексу, превращая доступ к продовольствию в инструмент личного и политического давления.

Правозащитные организации в Газе сообщили Daily Mail, что около 60 тысяч женщин находятся в уязвимом положении; отчеты также указывают на рост числа детских браков и беременностей. Daily Mail получила редкие видеосвидетельства, снятые Jusoor News внутри сектора, где подобные высказывания сопряжены с огромным риском.

Одним из самых шокирующих примеров стала история 32-летней вдовы, чей муж погиб в начале войны. Оставшись одна с четырьмя детьми, она обратилась в местный центр распределения помощи, где боевик ХАМАСа предложил ей «особую поддержку» в обмен на интимную связь.

В другом свидетельстве, переданном жителем Газы (личность которого не разглашается в целях его безопасности), описывается, как он обнаружил вдову, которую группа боевиков ХАМАСа насиловала в одной из временных палаток.

Ситуация усугубляется тем, что ХАМАС насаждает в секторе атмосферу страха и жестких социальных табу. Женщины, ставшие жертвами боевиков, вынуждены молчать, так как в консервативном обществе Газы признание в подобном опыте может привести к «убийству чести» со стороны родственников. Пользуясь этой безнаказанностью, боевики продолжают использовать голод как оружие для сексуального порабощения мирного населения.

Правозащитники подчеркивают, что данные случаи демонстрируют глубокий моральный упадок внутри структур ХАМАСа, где рядовые члены и командиры превратились в «хищников», наживающихся на страданиях собственного народа.