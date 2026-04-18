Министр армии США в восторге от ВСУ

Украинцы коренным образом изменили то, как ведутся современные конфликты, заявил на брифинге министр армии США Дэн Дрисколл.

«Украинцы проделали колоссальную работу в области инноваций. Я неоднократно заявлял публично: мы многому у них учимся и уже внедряем те уроки, которые они нам преподали.

Они действуют со скоростью, продиктованной острой необходимостью, и нам крайне важно перенимать этот темп. То, как они интегрируют гражданские технологии в условия реального боя, является эталоном для войн будущего.

Абсолютная «прозрачность» поля боя, достигнутая благодаря массовому применению беспилотников, а также непрерывная борьба в радиоэлектронном спектре заставили нас пересмотреть собственные подходы к управлению сигнатурами и маскировке войск.

Мы не просто остаемся сторонними наблюдателями — мы активно интегрируем их тактический опыт, анализируя как успехи, так и неудачи, в нашу программу подготовки в Национальном учебном центре», - сказал Дрисколл.