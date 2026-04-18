Иран о позитиве с Азербайджаном

Иран благодарен всем дружественным странам региона, в том числе Азербайджану, за неизменную поддержку. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Хатибзаде напомнил о недавнем телефонном разговоре между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого было принято решение о дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений.

Дипломат подчеркнул «позитивную динамику» в отношениях со всеми странами региона. «Наши отношения носят позитивный характер. Мы высоко ценим солидарность и поддержку, которую получаем от стран региона», - сказал замглавы МИД Ирана.