Зелим Цкаев после завоевания медали: «Как судят азербайджанских дзюдоистов в Тбилиси? Без комментариев»

Эльмир Алиев, Тбилиси
17:43 1377

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев во второй раз подряд становится бронзовым призером чемпионата Европы. И в прошлом году на Евро в Подгорице, и в этом году в Тбилиси он проиграл в полуфинале весовой категории до 81 кг грузину Тато Григалашвили. Кроме того, Цкаев уступил знаменитому дзюдоисту из Грузии еще и в полуфинале прошлогоднего чемпионата мира, где азербайджанский спортсмен также взял бронзу.

- Зелим, ты опять проиграл Григалашвили. Всего вы встречались в шести поединках, и во всех побеждал грузин. Это уже что-то из области психологии?

- Не знаю. Будем разбирать это с тренером. Не думаю, что тут есть связь с психологией. Просто так получается. Сегодня он сильнее. Постараемся исправить ошибки.

- На прошлогоднем чемпионате Европы тебя засудили в полуфинале с Григалашвили. Как оцениваешь судейство на этот раз?

- Судейство никак не оцениваю.

- А в предыдущие дни в схватках Балабея Агаева и Хидаята Гейдарова?

- Без комментариев.

- В целом доволен своим выступлением в Тбилиси?

- Есть небольшой осадок от поражения в полуфинале. Но вообще я рад, что есть медаль у меня и у сборной Азербайджана. Это самое главное. Цель была победить, но в итоге бронза. Неплохой результат, будем готовиться дальше.

- Чемпионом мира в твоем весе стал россиянин Тимур Арбузов. Ваша единственная схватка на парижском «Большом шлеме» в 2024 году завершилась твоей победой. Как оцениваешь чемпионство Арбузова?

- Заслуженное чемпионство. Он по всем соперникам прокатился катком. 

- Чемпионат мира в этом году пройдет в Баку. Какой результат нам ждать от тебя?

- Ждите от меня золота. 

