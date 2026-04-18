Зелим Цкаев после завоевания медали: «Как судят азербайджанских дзюдоистов в Тбилиси? Без комментариев»

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев во второй раз подряд становится бронзовым призером чемпионата Европы. И в прошлом году на Евро в Подгорице, и в этом году в Тбилиси он проиграл в полуфинале весовой категории до 81 кг грузину Тато Григалашвили. Кроме того, Цкаев уступил знаменитому дзюдоисту из Грузии еще и в полуфинале прошлогоднего чемпионата мира, где азербайджанский спортсмен также взял бронзу.
- Зелим, ты опять проиграл Григалашвили. Всего вы встречались в шести поединках, и во всех побеждал грузин. Это уже что-то из области психологии?
- Не знаю. Будем разбирать это с тренером. Не думаю, что тут есть связь с психологией. Просто так получается. Сегодня он сильнее. Постараемся исправить ошибки.
- На прошлогоднем чемпионате Европы тебя засудили в полуфинале с Григалашвили. Как оцениваешь судейство на этот раз?
- Судейство никак не оцениваю.
- А в предыдущие дни в схватках Балабея Агаева и Хидаята Гейдарова?
- Без комментариев.
- В целом доволен своим выступлением в Тбилиси?
- Есть небольшой осадок от поражения в полуфинале. Но вообще я рад, что есть медаль у меня и у сборной Азербайджана. Это самое главное. Цель была победить, но в итоге бронза. Неплохой результат, будем готовиться дальше.
- Чемпионом мира в твоем весе стал россиянин Тимур Арбузов. Ваша единственная схватка на парижском «Большом шлеме» в 2024 году завершилась твоей победой. Как оцениваешь чемпионство Арбузова?
- Заслуженное чемпионство. Он по всем соперникам прокатился катком.
- Чемпионат мира в этом году пройдет в Баку. Какой результат нам ждать от тебя?
- Ждите от меня золота.