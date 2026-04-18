Зелим Цкаев после завоевания медали: «Как судят азербайджанских дзюдоистов в Тбилиси? Без комментариев»

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев во второй раз подряд становится бронзовым призером чемпионата Европы. И в прошлом году на Евро в Подгорице, и в этом году в Тбилиси он проиграл в полуфинале весовой категории до 81 кг грузину Тато Григалашвили. Кроме того, Цкаев уступил знаменитому дзюдоисту из Грузии еще и в полуфинале прошлогоднего чемпионата мира, где азербайджанский спортсмен также взял бронзу.

- Зелим, ты опять проиграл Григалашвили. Всего вы встречались в шести поединках, и во всех побеждал грузин. Это уже что-то из области психологии?

- Не знаю. Будем разбирать это с тренером. Не думаю, что тут есть связь с психологией. Просто так получается. Сегодня он сильнее. Постараемся исправить ошибки.

- На прошлогоднем чемпионате Европы тебя засудили в полуфинале с Григалашвили. Как оцениваешь судейство на этот раз?

- Судейство никак не оцениваю.