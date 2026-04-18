Трамп обещает новости по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что к концу субботы появится некая дополнительная информация по переговорам США и Ирана.

«У нас будет некоторая информация к концу дня, мы говорим с ними и занимаем жесткую позицию», — сказал он журналистам в Белом доме.

Президент не уточнил, о получении каких именно сведений он говорил.

Трамп утверждает, что переговоры с Ираном продолжаются, обсуждения, по его словам, идут очень хорошо.

«Мы поговорим об Иране позже — у нас ведутся очень хорошие беседы. Все складывается очень хорошо», - отметил он.

Американский лидер подчеркнул, что Ирану «не удастся шантажировать США» решениями по Ормузскому проливу.