Трамп обещает новости по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что к концу субботы появится некая дополнительная информация по переговорам США и Ирана.
«У нас будет некоторая информация к концу дня, мы говорим с ними и занимаем жесткую позицию», — сказал он журналистам в Белом доме.
Президент не уточнил, о получении каких именно сведений он говорил.
Трамп утверждает, что переговоры с Ираном продолжаются, обсуждения, по его словам, идут очень хорошо.
«Мы поговорим об Иране позже — у нас ведутся очень хорошие беседы. Все складывается очень хорошо», - отметил он.
Американский лидер подчеркнул, что Ирану «не удастся шантажировать США» решениями по Ормузскому проливу.
Новый раунд переговоров между делегациями Ирана и США может пройти в Исламабаде 26 апреля, сообщает телеканал Al Hadath.
На эту дату планирует консультации пакистанская сторона. Ни Тегеран, ни Вашингтон данную информацию пока официально не комментировали.