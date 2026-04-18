Инцидент с судном у берегов Омана

Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил о новом инциденте с судном у берегов Омана. Об этом говорится в заявлении UKMTO.

«Центр получил сообщение об инциденте в трех морских милях (5,5 километра) к востоку от Омана. Капитан сообщил, что видел брызги вблизи судна», - говорится в информации.

Отмечается, что инцидент произошел с круизным лайнером.

«Судам рекомендуется информировать UKMTO о любой подозрительной активности», - сказано в сообщении.

Отмечается, что это уже третий по счету инцидент за сегодняшний день. По меньшей мере одно судно получило повреждения, но сообщений о пострадавших нет.