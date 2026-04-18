Вооруженный инцидент в Киеве: стрелок ликвидирован, заложники освобождены

Оружие, из которого захвативший заложники вел стрельбу, — нарезной полуавтоматический карабин KelTec SUB2000, сообщила Нацполиция Украины
После сегодняшнего вооруженного инцидента усилят контроль за гражданским оружием и проведут дополнительные проверки.
Десять человек, пострадавшие в результате стрельбы в Киеве, госпитализированы, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Из супермаркета вывели заложников.
April 18, 2026
*** 19:19
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу и захватившего заложников в Киеве. Стрелок ликвидирован.
Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, — уроженец Москвы. По данным «Украинской правды», имя подозреваемого — Дмитрий Васильевич Васильченков; дата, месяц и год рождения — 21.04.1968.
Гражданин Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, впоследствии — в Голосеевском районе Киева.
Стрелка в Киеве ликвидировали при задержании. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«Спецназовцы пошли на штурм магазина, где находился преступник. Он захватил людей в заложники и стрелял в полицейских во время задержания. До этого с ним пытались связаться переговорщики», – написал Клименко.
Число убитых и раненых до сих пор точно не установлено.
*** 19:07
Пять раненых госпитализированы после стрельбы, среди них ребенок и охранник супермаркета, куда ворвался стрелок. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Операция по задержанию стрелка продолжается.
Мэр Киева опубликовал обновленные данные по жертвам стрелка: два человека убиты, пятеро ранены. Пока нет данных о состоянии заложников внутри супермаркета, где заперся преступник. Также сообщается, что перед началом стрельбы на улице мужчина с автоматом поджег квартиру.
В соцсетях распространилось видео из супермаркета, где стрелок забаррикадировался вместе с заложниками.
April 18, 2026
*** 18:58
Спецназ готовится штурмовать супермаркет в Киеве, где засел устроивший стрельбу человек, сообщает телеканал «Прямой».
*** 18:50
В Киеве мужчина стрелял в людей на улице, затем взял заложников в супермаркете. Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию, сообщают украинские СМИ.
По предварительным данным, инцидент произошел в Голосеевском районе.
Число погибших в результате стрельбы в Киеве выросло до четырех.
Мэр города Виталий Кличко отметил, что среди пострадавших есть ребенок.
Официально полиция информацию не подтверждала.
Сообщается, что преступник взял заложников в гипермаркете «Велмарт». Здание оцеплено силовиками.
По сообщениям в соцсетях, событие произошло на Демиевке. По словам местных жителей, неизвестный мужчина лет 60 стрелял по людям. Он якобы заперся в «Велмарте» и взял нескольких человек в заложники.
По данным источников в правоохранительных органах, злоумышленник вошел в магазин. Территория оцеплена полицией, продолжается спецоперация. Точное количество пострадавших устанавливается.
April 18, 2026