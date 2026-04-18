Вооруженный инцидент в Киеве: стрелок ликвидирован, заложники освобождены

Оружие, из которого захвативший заложники вел стрельбу, — нарезной полуавтоматический карабин KelTec SUB2000, сообщила Нацполиция Украины После сегодняшнего вооруженного инцидента усилят контроль за гражданским оружием и проведут дополнительные проверки.

Десять человек, пострадавшие в результате стрельбы в Киеве, госпитализированы, сообщил мэр города Виталий Кличко. Из супермаркета вывели заложников.

*** 19:19 Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу и захватившего заложников в Киеве. Стрелок ликвидирован.

Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, — уроженец Москвы. По данным «Украинской правды», имя подозреваемого — Дмитрий Васильевич Васильченков; дата, месяц и год рождения — 21.04.1968. Гражданин Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, впоследствии — в Голосеевском районе Киева. Стрелка в Киеве ликвидировали при задержании. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. «Спецназовцы пошли на штурм магазина, где находился преступник. Он захватил людей в заложники и стрелял в полицейских во время задержания. До этого с ним пытались связаться переговорщики», – написал Клименко. Число убитых и раненых до сих пор точно не установлено.

*** 19:07 Пять раненых госпитализированы после стрельбы, среди них ребенок и охранник супермаркета, куда ворвался стрелок. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Операция по задержанию стрелка продолжается. Мэр Киева опубликовал обновленные данные по жертвам стрелка: два человека убиты, пятеро ранены. Пока нет данных о состоянии заложников внутри супермаркета, где заперся преступник. Также сообщается, что перед началом стрельбы на улице мужчина с автоматом поджег квартиру. В соцсетях распространилось видео из супермаркета, где стрелок забаррикадировался вместе с заложниками.

*** 18:58 Спецназ готовится штурмовать супермаркет в Киеве, где засел устроивший стрельбу человек, сообщает телеканал «Прямой».

*** 18:50 В Киеве мужчина стрелял в людей на улице, затем взял заложников в супермаркете. Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию, сообщают украинские СМИ.