Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан вновь обыграл Андорру, теперь нужно победить Венгрию

Женская сборная Азербайджана по футболу в своем четвертом матче в отборочном турнире чемпионата мира-2027 обыграла Андорру - 2:0.

В матче, проходившем на «Банк Республика Арене», отличились Йелиз Ачар (12-я минута) и Эсра Маня (64-я).

Напомним, 14 апреля сборная Азербайджана обыграла Андорру в гостях - 3:1.

После 4 туров у Азербайджана 9 очков. Лидирует Венгрия, набравшая 10 очков. Судьба 1-го места в группе может решиться 5 июня, когда наши футболистки примут венгерок.

Эти команды, а также Северная Македония выступают в группе 3 лиги «С». Здесь шесть групп, победители которых, а также две лучшие команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за попадание на ЧМ-2027 в Бразилию.