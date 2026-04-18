Успех азербайджанских гребцов в Турции

В турецком городе Мугла завершилась международная регата по гребле на каноэ и байдарках «Кубок весны». Азербайджанская команда запомнилась успешным выступлением на соревнованиях.

В борьбе спортсменов 2008-2009 годов рождения на каноэ-одиночке Гусейн Самедли завоевал серебряные медали в двух категориях. Гусейн занял второе место в заездах на дистанциях как 1000, так и 500 метров. Еще одной медали в заезде на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров среди спортсменов 2010-2011 годов рождения удостоился Фахри Мамедли. Он завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, Федерация каноэ и гребли Азербайджана завершила «Кубок весны» с двумя серебряными и одной бронзовой медалью.