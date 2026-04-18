Американцы готовятся к захвату связанных с Ираном судов

По данным источников издания, в ближайшие дни американские военные готовятся подняться на борт связанных с Ираном нефтяных танкеров и захватить торговые суда в международных водах, расширяя тем самым свою военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока.

Планирование происходит на фоне того, как иранские военные продолжают усиливать контроль над Ормузским проливом, атаковав в субботу несколько торговых судов и заявив, что водный путь находится под «строгим контролем» Ирана, пишет газета.