«Печально на это смотреть»: Трамп о финансовом положении Испании

Президент США Дональд Трамп 18 апреля назвал ужасным финансовое положение Испании и заявил, что страна ничего не делает для укрепления и поддержки НАТО.

«Кто-нибудь видел, в каком плачевном состоянии находится Испания? Ее финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!» — написал он в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома 16 апреля также заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу заработали себе проблему, когда отказались поддержать Соединенные Штаты в конфликте с Ираном.

Испания 30 марта закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в операции против Ирана. По информации газеты El Pais, Мадрид запрещает использование баз Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья) для истребителей и самолетов-заправщиков.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм 31 марта призвал Трампа ввести жесткие санкции против Испании в ответ на решение Мадрида закрыть воздушное пространство для авиации, участвующей в операции против Ирана.