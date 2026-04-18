ЦАХАЛ громит «Хезболлу»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сегодня утром были убиты несколько бойцов ливанского движения «Хезболла», которые «нарушили договоренности о прекращении огня» и представляли угрозу для войск, дислоцированных на юге Ливана.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, военнослужащие 401-й бронетанковой бригады выявили «ячейку террористов, которые нарушили договоренности о прекращении огня и приблизились к силам таким образом, что представляли непосредственную угрозу, во время их действий на юге Ливана, к югу от района передовой линии обороны, используемой для предотвращения прямой угрозы северным общинам».

Чтобы «устранить угрозу», израильские ВВС нанесли удар и «ликвидировали террористов», говорится в сообщении ЦАХАЛа.

В ходе другого инцидента к югу от «передовой линии обороны», также известной как «желтая линия», израильская армия заявила, что нанесла удар по туннелю «Хезболлы» после того, как члены движения попытались в него проникнуть.