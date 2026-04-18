Команда Xilasedici — чемпион Азербайджана по волейболу

18 апреля в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта состоялся финальный матч Высшей лиги среди мужских волейбольных команд Азербайджана.
В финале встретились команды Xilasedici и Ordu.
В напряженной борьбе победу одержала команда Xilasedici.
Выиграв со счетом 3:1 (24:26, 25:16, 27:25, 25:21), Xilasedici стала чемпионом турнира, а Ordu заняла второе место.
Кубок и медали чемпионской команде, а также награды командам, занявшим второе и третье места, вручили министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, министр обороны Закир Гасанов, председатель Государственного таможенного комитета — президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, а также другие официальные лица.