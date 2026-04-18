Скандал вокруг директора ФБР

Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны...
Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны...

В Соединенных Штатах разгорелся публичный скандал, фигурантом которого стал директор Федерального бюро расследования (ФБР) Кэш Пател (Кашьяп Прамод Винод Пател).

Суть скандала в том, что журнал The Atlantic, одно из старейших изданий США (основано в 1857 году в Бостоне), опубликовал в пятницу материал, в котором утверждалось, что директор ФБР допускает прогулы и вообще злоупотребляет спиртным. Более того, в статье Патела обвинили в том, что он выходит на работу в нетрезвом состоянии.

По данным издания, 10 апреля Каш Пател перед уходом из офиса в конце дня с трудом смог войти со своего компьютера во внутреннюю систему. Он подумал, что его уволили, и начал «истерить» — это подтвердили девять очевидцев.

Коллеги Патела сообщили, что у него есть веские поводы так думать, потому что он злоупотребляет алкоголем и прогуливает службу. Издание отмечает, что Пател был в списке чиновников, которых уволят после отставки генпрокурора Пэм Бонди. По свидетельству источников издания, поведение директора ФБР расценивается некоторыми его коллегами как угроза государственной безопасности.

Ранее появилось видео, на котором Пател распивает алкоголь после победы американских хоккеистов. В эту поездку глава ФБР отправился на самолете ведомства. Налогоплательщикам она обошлась в 75 тысяч долларов, что вызвало волну возмущенных комментариев американцев в соцсетях.

Пател считает, что его оклеветали, и намерен подать в суд на журнал. В своем аккаунте в соцсети он назвал публикацию в The Atlantic фейком.

«Увидимся в суде с вами и всей вашей командой, распространяющей фейковые новости», - написал Пател.

В то же время помощница директора ФБР Эрика Найт в той же соцсети подтвердила, что против журнала «будет подан иск».

КСИР снова закрывает Ормузский пролив
КСИР снова закрывает Ормузский пролив
22:33 406
В кризисе и губинские фермеры
В кризисе и губинские фермеры поговорим о наших проблемах
21:46 1195
США могут возобновить атаки на Иран
США могут возобновить атаки на Иран обновлено 22:43
22:43 15218
Мелони посетит Баку
Мелони посетит Баку
21:52 1441
Россия и Азербайджан помирились. И двинулись вперед
Россия и Азербайджан помирились. И двинулись вперед наша корреспонденция
20:33 3494
«Сабах» доказал: он сильнее «Карабаха»
«Сабах» доказал: он сильнее «Карабаха» фото
21:48 1151
Информационное фиаско Трампа: почему Иран побеждает в войне нарративов
Информационное фиаско Трампа: почему Иран побеждает в войне нарративов Крис Бернс и Александр Фридман в гостях у haqqin.az
20:06 1827
Стрельба в Киеве: подробности
Стрельба в Киеве: подробности видео; обновлено 20:29
20:29 5264
Американцы готовятся к захвату связанных с Ираном судов
Американцы готовятся к захвату связанных с Ираном судов
20:03 1168
Американцы будут добывать золото вместе с бандитами
Американцы будут добывать золото вместе с бандитами наша корреспонденция; все еще актуально
17 апреля 2026, 23:30 6426
Трамп обещает новости по Ирану
Трамп обещает новости по Ирану обновлено 18:25
18:25 2793
