Скандал вокруг директора ФБР

В Соединенных Штатах разгорелся публичный скандал, фигурантом которого стал директор Федерального бюро расследования (ФБР) Кэш Пател (Кашьяп Прамод Винод Пател).

По данным издания, 10 апреля Каш Пател перед уходом из офиса в конце дня с трудом смог войти со своего компьютера во внутреннюю систему. Он подумал, что его уволили, и начал «истерить» — это подтвердили девять очевидцев.

Суть скандала в том, что журнал The Atlantic, одно из старейших изданий США (основано в 1857 году в Бостоне), опубликовал в пятницу материал, в котором утверждалось, что директор ФБР допускает прогулы и вообще злоупотребляет спиртным. Более того, в статье Патела обвинили в том, что он выходит на работу в нетрезвом состоянии.

Коллеги Патела сообщили, что у него есть веские поводы так думать, потому что он злоупотребляет алкоголем и прогуливает службу. Издание отмечает, что Пател был в списке чиновников, которых уволят после отставки генпрокурора Пэм Бонди. По свидетельству источников издания, поведение директора ФБР расценивается некоторыми его коллегами как угроза государственной безопасности.

Ранее появилось видео, на котором Пател распивает алкоголь после победы американских хоккеистов. В эту поездку глава ФБР отправился на самолете ведомства. Налогоплательщикам она обошлась в 75 тысяч долларов, что вызвало волну возмущенных комментариев американцев в соцсетях.

Пател считает, что его оклеветали, и намерен подать в суд на журнал. В своем аккаунте в соцсети он назвал публикацию в The Atlantic фейком.

«Увидимся в суде с вами и всей вашей командой, распространяющей фейковые новости», - написал Пател.

В то же время помощница директора ФБР Эрика Найт в той же соцсети подтвердила, что против журнала «будет подан иск».