«Сабах» доказал: он сильнее «Карабаха»

В центральном матче 28-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» принимал «Сабах».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сабаха».
Единственный гол на 45-й минуте забил Абдулла Хайбулаев, воспользовавшись ошибкой Кевина Медины. И почти сразу Хайбулаев был удален. А до этого Джой-Лэнс Миккельс не реализовал пенальти.
Во втором тайме «Карабаху» не удалось отыграться.
Теперь у «Сабаха» 69 очков, а у «Карабаха» - 55. Если у кого-то и оставались сомнения в чемпионстве «Сабаха», то теперь они окончательно отпали.