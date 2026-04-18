«Сабах» доказал: он сильнее «Карабаха»

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сабаха».

Единственный гол на 45-й минуте забил Абдулла Хайбулаев, воспользовавшись ошибкой Кевина Медины. И почти сразу Хайбулаев был удален. А до этого Джой-Лэнс Миккельс не реализовал пенальти.

Во втором тайме «Карабаху» не удалось отыграться.

Теперь у «Сабаха» 69 очков, а у «Карабаха» - 55. Если у кого-то и оставались сомнения в чемпионстве «Сабаха», то теперь они окончательно отпали.