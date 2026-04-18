Мелони посетит Баку

21:52 1448

В ближайшие недели ожидается официальный визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Азербайджан, целью которого станет укрепление политического диалога и расширение энергетического партнерства, об этом сообщает Euronews.

Визит, который, как ожидается, состоится в период с мая по июнь, является частью рамочного соглашения о продолжающемся политическом и экономическом сотрудничестве.

Энергетика широко рассматривается как центральный столп отношений между Римом и Баку, при этом Азербайджан поставляет природный газ в Италию по Трансадриатическому трубопроводу (ТАП), который является частью более широкого Южного газового коридора, связывающего Каспийский регион с Европой.

Лука Шиппати, управляющий директор TAP, сообщил Euronews, что с начала коммерческой эксплуатации компания поставила в Италию более 47,5 миллиарда кубометров природного газа. 

Он добавил, что, по данным итальянской акционерной компании SNAM SpA, «в 2025 году газ, транспортируемый по системе TAP, покрывал около 16% от общего спроса в Италии».

Шиппати заявил, что в общей сложности компания TAP поставила в Европу более 57 млрд кубометров газа, что способствовало диверсификации маршрутов поставок и повышению устойчивости европейской газовой системы.

Он также отметил, что Италия является основным пунктом назначения для азербайджанского газа, транспортируемого по ТАР, и ключевым пунктом ввоза газа по трубопроводам на европейский рынок.

Согласно оперативным данным, в 2025 году на долю TAP приходилось около 16,5% от общего объема импорта газа в Италию и приблизительно 25% от общего объема импорта трубопроводного газа, за исключением сжиженного природного газа (СПГ).

Недавняя модернизация компрессорной станции в Греции позволила увеличить долгосрочную мощность на 1,2 млрд кубометров в год, укрепив транспортные возможности системы.

«Надежность всегда была основой нашей работы, и с начала коммерческой эксплуатации система поддерживалась на уровне 100%», — сказал Шиппати.

Симона Скотти, научный сотрудник аналитического центра имени Топчубашова, сообщила Euronews, что «этот визит станет продолжением предыдущих двусторонних и многосторонних обменов, включая участие в COP29 и более ранние официальные визиты».

Она добавила, что, хотя повестка дня еще не утверждена, сотрудничество в энергетической сфере, вероятно, останется важной составляющей более широких взаимоотношений наряду с другими областями экономического и политического сотрудничества. 

«В настоящее время Италия является ведущим торговым партнером Азербайджана, сотрудничество охватывает энергетику и расширяется на такие сектора, как оборона и авиация, что отражает постепенную диверсификацию двусторонних связей в последние годы», — сказала Скотти.

